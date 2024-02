Doc 3 | Silvia Mazzieri | “Alba rivive nel dolore di Riccardo Oggi sono più forte | la nuova vita con mia figlia”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nella serie Doc - Nelle tue mani 3,è tornata a interpretare Alba Patrizi in alcuni flashback. Una morte, quella del suo personaggio, che ancoracommuove gli spettatori. Intervistata da Fanpage.it, l'attrice ha raccontato come è stato rimettere il camice di Alba. Inoltre ha confidato le emozioni della maternità: "Quello per mia figlia è un amore così, genuino e potente che mi ha cambiato la".

“Mi dispiace che sia stata data una rappresentazione di un uomo complesso come mio padre in una versione condensata, affrettata e superficiale e che non sia ... (tpi)

Leonardo Trevisan, talento genovese nella serie tv Doc – Nelle tue mani: “Un’esperienza bellissima”: A soli 13 anni ha già calcato importanti set: Petra 2, Un passo dal cielo 5, Goffredo Mameli e l’Italia chiamò. Ora il ruolo del piccolo Pietro nella fiction ...ilsecoloxix

In Doc come è morta Alba: In Doc come è morta Alba Alba è morta in Doc 2, ma non perché Silvia Mazzieri era incinta: le parole dell'attrice.tvserial

“Doc” & “Dr. House”, radiografia di due medici della tv poco… ortodossi: Abbiamo messo a confronto il dottor Andrea Fanti e Gregory House, scoprendo molti punti in comune e molti in contrasto ...sorrisi