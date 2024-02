“Divieto insurrezionalista” Un altro giudice vuole bloccare la corsa di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Corte Suprema americana ha accettato di decidere sulla richiesta di immunità inoltrata da Donaldper sottrarsi al processo federale in cui è stato incriminato per aver tentato di sovvertire il risultato elettorale del 2020. Con un'ordinanza di una pagina, la Corte Usa ha fissato un calendario accelerato per esaminare la questione dell'immunità, con le argomentazioni orali da fissare durante la settimana del 22 aprile. Nel frattempo, i procedimenti in tribunale dirimarranno congelati. Il processo federale all'ex presidente per aver tentato di sovvertire le elezioni del 2020 rimarrà quindi probabilmente sospeso ancora per molti mesi. La decisione della Corte di mantenere congelata la fase istruttoria è un duro colpo per gli sforzi del procuratore speciale Jack Smith di portarein tribunale. Smith ha ...