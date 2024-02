Disabilità e lavoro | Arezzo ospita un convegno di spessore nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Ricercatori e esperti di famaa confronto adsul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbi del neurosviluppo. Giovedì 18 aprile, dalle 8.45 alle 17.30, il teatro “Pietro Aretino” di via Bicchieraia ospiterà la seconda edizione delNOE - No One Excluded che rinnoverà una giornata di formazione, aggiornamento e confronto su modelli di intervento, buone pratiche e esperienze positive per garantire l’affermazione del diritto al. L’iniziativa, promossa dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi in collaborazione con la S.I.Di.N - Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo e con i patrocini di ANFFASe FondazioneComunità, permetterà ...