DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | Hamilton parte fortissimo nelle FP2 | Leclerc vicino | Verstappen non strappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Torna fuori dai box, sempre in coppia con Sainz. 16.20 Si rilancia adesso Fernando Alonso che occupa la seconda posizione a poco meno di tre decimi da. 16.18 Si migliorache sale in terza posizione a 410 millesimi da. 16.17sta continuando a girare, ma in questa fase non sta spingendo con la sua gomma soft. 16.15 Che rischio per Russell a metà pista! Per poco il pilota britannico non è finito in testacoda. 16.13è andato sul cordolo nell’ultima curva e ha chiesto al box di controllare il fondo. 16.12in quarta posizione a 520 millesimi da, dietro ache si è migliorato con ...