DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | fra poco le FP2 | si riparte da un sorprendente Ricciardo in testa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Lewis Hamilton è colui che ha vinto più volte in questo circuito (5) e che ha fatto più pole (3, come Sebastian Vettel). 15.40 Questi gli ultimi vincitori del GP del Bahrain: 2014 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2015 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2016 Manama Nico Rosberg Mercedes 2017 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2018 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2019 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2020 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2021 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2022 Manama Charles Leclerc Ferrari 2023 Manama Max Verstappen Red Bull 15.36 Dove eravamo rimasti lo scorso anno? Ad Abu Dhabi si era concluso un 2023 letteralmente sensazionale per Max Verstappen che aveva riscritto il libro dei record. Anche quest’anno l’olandese potrebbe continuare il suo dominio con la RB20, ma le altre scuderie quest’inverno ...