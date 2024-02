DIRETTA F1 | GP Sakhir 2024 LIVE | al via la seconda sessione di libere!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Già in pista Sainz e Leclerc, anche Perez e Hamilton escono dai box. 16.00 COMINCIA LADI PROVE15.56 Ecco la classifica della primadi prove libere: 1 Daniel RICCIARDO RB1:32.869 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.032 4 3 Oscar PIASTRI McLaren+0.244 3 4 Yuki TSUNODA RB+0.314 3 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.324 4 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.369 4 7 George RUSSELL Mercedes+0.382 38 Charles LECLERC Ferrari+0.399 4 9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 5 10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.485 511 Carlos SAINZ Ferrari+0.516 5 12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544 5 13 Alexander ALBON Williams+0.714 4 14 Lance STROLL Aston Martin+0.999 3 15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.054 5 16 Logan SARGEANT Williams+1.344 3 17 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Il programma rispetto al solito è rivoluzionato. Oggi, ci sono le prime due sessioni di prove libere, quindi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Lewis Hamilton è colui che ha vinto più volte in questo circuito (5) e che ha fatto più pole (3, come ... (oasport)

LIVE Formula 1 GP Bahrain: segui le prove libere 2 in DIRETTA: Sakhir è pronta per la seconda sessione di libere del GP del Bahrain. La prima è stata dominata a sorpresa dalla Racing Bulls di Ricciardo in 1:32.869. Dietro l'australiano a sorpresa le due McLaren ...autosprint.corrieredellosport

DIRETTA F1, GP Sakhir 2024 LIVE: Leclerc e Verstappen si scoprono nelle FP2 Si comincia alle 16.00: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Lewis Hamilton è colui che ha vinto più volte in questo circuito (5) e che ha fatto più pole (3, come Sebastian Vettel). 15.40 Questi gli ultimi vincito ...oasport

GP di Sakhir, libere 1: Ricciardo e la Racing Bulls al comando, Ferrari settima con Leclerc: C'è la Racing Bulls-Honda di Daniel Ricciardo davanti a tutti nel primo turno libero della stagione del Mondiale F1 2024 a Sakhir. La squadra con base a Faenza, che lo scorso anno ...ilmessaggero