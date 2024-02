Dimessa dall' ospedale dopo una caduta | muore il giorno dopo per un embolo | l' Asl condannata a pagare 1 milione ai familiari

Aveva solo 8 anni Giulia Rosa Natale quando è morta, lo scorso 7 febbraio, all'ospedale di Caserta. Un dolore incolmabile per i suoi genitori , che restano solo ... (leggo)

Dimessa due volte dall’ospedale di Caltagirone: 58enne muore dopo intervento d’urgenza: Per due volte, nell’arco di ventiquattr’ore, lunedì 19 e martedì 20 febbraio, l’hanno condotta all’ospedale di Caltagirone in preda a forti dolori intestinali e vomito e per due volte è stata ...newsicilia

Dimessa due volte dall’ospedale di Caltagirone, muore a Vittoria: Le condizioni della signora, ricoverata in Terapia Intensiva dopo essere uscita dalla sala operatoria, erano gravissime”. I parenti della donna nutrono quindi “enormi dubbi e perplessità- riportiamo ...ragusah24

Ex Lazio, Zeman sarà dimesso: ieri un nuovo intervento: Arrivano degli aggiornamenti direttamente dal sito del giornalista Alfredo Pedullà, riguardanti le condizioni dell’ex Lazio, Zdenek Zeman, il quale sarà dimesso prossimamente dopo i problemi degli ...lazionews24