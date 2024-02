DiaSorin nel mirino della Consob | multa salata per insider trading

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ancora un caso diin casa, il colossodiagnostica di proprietàfamiglia torinese Denegri, dopo che lo scorso novembre il tribunale di Milano ha assolto l'amministratore delegato Carlo Rosa e il presidente dell’ospedale San Matteo, Alessandro Venturi, dall'accusa diperché “il fatto non sussiste” dopo che erano stati accusati di aver rivelato ad aprile 2020, in piena pandemia, un'informazione privilegiata sulle possibili tempistiche del lancio del test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti positivi al Covid 19 Segui su affaritaliani.it

