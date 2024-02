Diabete | nuova tecnologia ‘user centered' per gestione intelligente malattia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia, il 6,6% della popolazione generale e il 7,7% della popolazione adulta ha ricevuto una diagnosi di. Tra questi, la diagnosi didi tipo 1, tipologia autoimmune che determina la totale assenza di produzione dell'insulina, rappresenta circa il 10% dei casi. Non solo: 1 minore su 1.000 ha ricevuto una diagnosi didi tipo 1. Una condizione cronica che richiede ogni giorno un approccio attento e continuativo da parte di pazienti, caregiver e specialisti. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, ci si aspetta che entro il 2028 il numero di italiani affetti da patologie croniche, raggiunga la cifra impressionante di 25 milioni, sottolineando l'urgenza di strategie preventive, di sensibilizzazione e management per affrontare questa ...

