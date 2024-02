Di fronte alla Russia l’Europa è «il cane  che non abbaiò» Adesso saprà reagire?

Tiene ancora banco la questione valutazione Alla scuola primaria : l'emendamento del Governo approvato nel Ddl sul voto in condotta e sospensione anima le ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: 2 minuti“Come è già accaduto in occasione della condanna per l’indegna promozione a dirigenti dei 4 vigili della sua ‘scorta’ personale, ... (anteprima24)

"Oggi siamo qui, Docenti , ricercatori, amministrativi, lavoratori della scuola in genere, per dire una cosa molto semplice: i manganelli sono un fallimento. ... (orizzontescuola)

Investimenti: luci e ombre del 2023 | #GameFactory: segnando anzi una contrazione numerica degli stessi su tutti i fronti. Solo l’acquisizione-moloch di ABK da parte di Microsoft ha permesso di mettere un segno positivo alla voce M&A. Un’operazione di ...player

Puletti (Lega) in visita alla 'Villa La Quiete' a Foligno: "Una soluzione - secondo Puletti - che consentirebbe all'anziano non più autosufficiente di restare in una struttura che già lo accudisce e alla sua famiglia di avere una certa tranquillità, di fronte ...ansa

Arezzo, le interrogazioni discusse nell'ultimo consiglio comunale: L’assessore Marco Sacchetti ha replicato che “innanzitutto di fronte alla seconda interrogazione, ho l’impressione che emerga sempre una vena polemica. Lo testimonia il continuo rimando alla ...www3.saturnonotizie