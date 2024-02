“Devi andare via” Grande Fratello | Signorini gela Varrese Tutti sconvolti | poi l’altra brutta notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con Beatrice Luzzi prima finalista del, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonsoè stata caratterizzata da diversi colpi di scena, in primis sul risultato del televoto tra i nominati della scorsa settimana: Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimilianoe Simona Tagli. Entrata un mesetto fa insieme ad Alessio Falsone, Simona Tagli è stata salvata dal pubblico ma non è stata unasorpresa. Con la beniamina del pubblico Beatrice Luzzi già in finale, i suoi fan hanno votato e salvato la sua amica e alleata in questa fase del. Giorni molto incandescenti nella casa del, con Massimilianoha ...