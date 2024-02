Preso a pugni e minacciato dagli altri detenuti: dopo quanto accaduto in carcere, un trentottenne ha chiesto di restare in isolamento perché teme ... (fanpage)

Detenuto picchiato da altri reclusi in carcere, gli avvocati: “Gli agenti presenti non sono intervenuti”: Il giovane si trova nell'istituto penitenziario perché è stato arrestato per spaccio di droga. Il pestaggio sarebbe avvenuto al rientro dai passeggi e precisamente sulle scale. Il gruppo lo ha ...fanpage

Detenuto ingoia batterie a Torino per farsi ricoverare all'ospedale Maria Vittoria e tenta fuga dalla finestra: Prima il tentativo di fuga da una finestra dell'ospedale Maria Vittoria Torino, poi l'inseguimento per le scale. Alla fine il giovane Detenuto è stato arrestato ...notizie.virgilio

Torture nei confronti di un Detenuto. Il pm: "Condannate i due agenti". Richieste per dodici anni e mezzo: In tribunale la discussione sui fatti che hanno riguardato le presunte lesioni in carcere ad Antonio Colopi. Istanze delle difese per l’assoluzione. Bova "Atti in procura per perseguire la parte offes ...ilrestodelcarlino