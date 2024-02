Dengue | Nicastri Spallanzani | “Tante domande dai cittadini | 10 visite al giorno per i vaccini”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Eravamo abituati a vedere picchi della malattia ogni 3-4 anni, mentre oggi la situazione sta cambiando. Basta vedere quello che sta accadendo nelle Americhe, dove nei primi mesi del 2024 sono stati registrati 1,5 mln di casi con un quasi 200% in più rispetto al 2023. E' inevitabile un impatto anche sull'Europa già nei primi

Dengue, i casi in aumento in America Latina. Da Milano a Roma sale l'allerta negli aeroporti: Rai ed i suoi 793 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...rainews