De Vrij è un muro Fantasia Bastoni Dumfries al top

(Di giovedì 29 febbraio 2024) SOMMER 6. Mette i guantoni per opporsi al primo pericolo portato da Koopmeiners. PAVARD 6,5. Stranamente impreciso quando regala un’occasione all’Atalanta con un passaggio errato in orizzontale. Nessun’altra incertezza. DE7. Vita durissima per De Ketelaere: l’olandese è un7. Un fantasista in difesa. Serve due palloni meravigliosi a Barella e Lautaro nel primo tempo. DARMIAN 6,5. Nel posto giusto al momento giusto: a bersaglio, sfiora il bis immediato. BARELLA 6,5. Suona la carica dopo un titubante avvio dell’Inter, ma il suo gol è in fuorigioco. ASLLANI 6,5. Altra buona prova da vice-Calhanoglu, senza strafare e riducendo al minimo gli errori. MKHITARYAN 6,5. I suoi inserimenti creano scompiglio. Mai banale nelle giocate. DIMARCO 7. Scatta a sinistra, taglia verso destra, sempre nel vivo delle azioni ...

