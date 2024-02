De Paola | «Grandissima Inter Fa paura già al Manchester City»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Paolo Deha parlato dell’, vincente ieri sera contro l’Atalanta per 4-0, e protagonista in Champions League, conquistata l’anno scorso dal– Queste le parole di Paolo Denel corso de Il Punto delle Otto su SportItalia. «È unache ha chiuso il campionato. 12 punti sulla Juventus. Una prestazione super contro l’Atalanta. Quando si fa quella distinzione tra risultatisti e giochisti l’è tutte e due, cioè non è un mostro di bellezza ma è un mostro di efficacia. La concretezza abbinata anche a un’essenzialità di gioco. Questo è forse il calcio moderno. Lo ha celebrato anche lo stesso Guardiola, in qualche modo mettendo le mani avanti. Sono i finalisti della scorsa Champions ...