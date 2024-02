“De Laurentiis si è pentito” | rivelazione a sorpresa | succede dopo Sassuolo-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente delAurelio Desi èper quanto riguarda un episodio avvenuto durante il match con il. Sembra un déjà-vu, ma è realtà. Era praticamente da una stagione intera che i tifosi aspettavano di vedere ilgiocare in questo modo. Durante il match di recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A, gli azzurri hanno schiantato ildel neo allenatore Emiliano Bigica per 6-1. Al Mapei di Reggio Emilia si è visto unstellare, una squadra in palla e sempre sul pezzo capace di andare in gol e di essere pericolosa per quasi tutta la partita. La squadra di Francesco Calzona ha fatto ricordare quella di Luciano Spalletti. Durante questa stagione ilnon era mai stato così brillante, anzi. ...