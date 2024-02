De Laurentiis | «Osimhen? Sono tanti soldi | il Napoli ha sempre fatto buoni acquisti»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente Dea Sky Sports ha parlato della possibilità chelasci ill’anno prossimo «ha una clausola rescissoria.. Il’ultimo problema per il, abbiamoe continueremo a farli in futuro Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, nello tesso tempo sei felice quando raggiunge un grande successo altrove» L'articolo ilsta.

De Laurentiis: "Osimhen via Vedremo, clausola molto alta! Haaland fu vicino al Napoli. Mondiale per club Lo meritiamo noi, la Juve non andrebbe ammessa! Superlega Sì, se ...: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal FinancialTimes a Londra. Il presidente del Napoli è s ...msn

De Laurentiis: “La Juve non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, tocca a noi”: Sulla Juve come su altri temi. La continenza non è tra le sue virtù. De Laurentiis ha parlato del futuro di Osimhen: “E’ un grandissimo giocatore, ma questo si sa. Osimhen è uno dei grandi giocatori ...dire

De Laurentiis contro la Juve: "Non dovrebbe andare al Mondiale per club": De Laurentiis affronta una serie di temi ... Calciomercato: in estate Victor Osimhen andrà via "Osimhen è un grandissimo giocatore ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che ...adnkronos