(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilè malato, perchédel. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De, intervenendo alla seconda giornata del ‘Business of Football Summit’, organizzato a Londra dal Financial Times. “I campionati – ha spiegato De– non sono produttivi abbastanza. La Uefa sulle competizioni dice ‘quest’anno in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 238 milioni’. Lo capisco, ma se tutte le squadre sono indebitatevuol dire che queste somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo unsostenibile e con le squadre ...

De Laurentiis, 'l'economia del calcio è malata, non funziona': "Il calcio è malato, perché l'economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De ...ansa

De Laurentiis al Financial Times: "Il calcio è malato e non sostenibile, le competizioni UEFA non sono più produttive" | VIDEO: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal Financial Times a Londra, iniziato ieri e che si conc ...msn

FOCUS NM - Da Rrahmani a Kvara, il Napoli dilaga a Sassuolo: l’uomo in più è Osimhen: NAPOLI – Il Napoli domina a Sassuolo, portando a casa un netto 6-1 e agganciando la Lazio in classifica, nel match di recupero della 21esima giornata. Una sana boccata di aria fresca, dopo giorni di c ...napolimagazine