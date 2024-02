De Laurentiis | «La classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club | invece sono una casta»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) . Un estratto del suo discorso al seminario sul calcio organizzato dal Financial Times. Il presidente del Napoli contro agenti e arbitri Agenti? «un cancro del calcio» «Ladai, con cuidialogare perché non sia unama dei collaboratori. E non esiste che un arbitro espella un allenatore. Il calcio sembra una barzelletta per questo» Nel finale un passaggio sulla Superlega «Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo percomplementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. ...

