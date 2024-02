De Laurentiis | «Io scoprii Haaland Lo stavo comprando e Raiola mi disse “Non ti mettere in mezzo”»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio Deal Financial Times ha rivelato un retroscena suparlando di una trattativa intavolato con il calciatore quando vestiva la maglia del Salisburgo e poi bloccata da Minoche a quei tempi era il suo agente Dee l’acquisto di«Ricordo il povero, quando eravamo amici, io. I miei erano tutti preoccupati perché non era il calciatore che dava certezze come adesso. Lo volevo comprare per 50 milioni dal Salisburgo.mi portò non un mio salotto dicendomi: “Non le dire quelle cose di là. Noi siamo amici, perho già provveduto io, non tiin, non ti preoccupare”. Gli ...