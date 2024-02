De Laurentiis | “Il calcio è malato Gli agenti? Un cancro”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aurelio Desul palco del Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, in corso a Londra è stato un fiume in piena. Il presidente del Napoli ha raccontato delche vede, quello che “èsoprattutto perché è malata la sua economia. Ilè un’industria schiava di alcune istituzioni che dovendosi mettere il vestito del comando ne hanno limitato lo sviluppo”, ha attaccato il patron azzurro. “Ilcosì si è ritrovato ad essere sempre più indebitato e schiavo della pirateria che non ha mai saputo dominare – ha proseguito -. Èsoprattutto perché è malata la sua economia, perché ai campionati si iscrivono club che non hanno la capacità economiche di competere: significa che le competizioni esistenti non offrono sufficienti proventi, ...

“Il calcio è malato, perché l’economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario”. Queste ... (sportface)

De Laurentiis al Financial Times: "Il calcio è malato e non sostenibile, le competizioni UEFA non sono più produttive" | VIDEO: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal Financial Times a Londra, iniziato ieri e che si conc ...msn

De Laurentiis: “Il calcio è malato, il sistema non è più sostenibile”. Poi attacca la Juve: “Non merita di giocare il mondiale per club”: E tutto quello che ho detto in passato è accaduto”. De Laurentiis inizia attaccando le attuali istituzioni del calcio italiano ed europeo: “Io vedo il calcio come intrattenimento, mentre oggi abbiamo ...repubblica

BRIGHTON - De Zerbi: "Nel calcio vince chi segna": Il Brighton è stato eliminato dal Wolverhampton dalla FA Cup. Una sconfitta che fa male a Roberto De Zerbi che ha commentato in conferenza stampa il risultato emerso durante la Coppa di Lega. "Penso c ...napolimagazine