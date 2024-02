De Laurentiis è sempre un passo avanti | “ci vuole il calcio gratis per tutti in tv”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aurelio Desi confermaune propone soluzioni interessanti per il futuro del pallone: “ilè malato, perché l’economia delè malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli nel corso della seconda giornata del ‘Business of Football Summit’, organizzato a Londra dal Financial Times. “I campionati non sono produttivi abbastanza. La Uefa sulle competizioni dice ‘quest’anno in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 238 milioni’. Lo capisco, ma se tutte le squadre sono indebitate vuol dire che queste somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un ...