De Laurentiis duro | «Il calcio è malato Ecco perché»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, è intervenuto al “Business of Football Summit” di Londra parlando del mondo delNel corso del “Business of Football Summit”, è intervenuto Aurelio De, presidente del Napoli e ha parlato del momento di crisi che vive il. PAROLE – «Il. Mal’economia delè malata.campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. In questo modo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Quindi ogni volta che, ad esempio, la UEFA dice, okay, ora in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500€ milioni e nella Conference League ...