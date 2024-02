De Laurentiis contro la Juve | “Non dovrebbe andare al Mondiale per club”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente del Napoli: "I bianconeri non fanno nemmeno le coppe..." "Lanon merita dialper". Aurelio De, presidente del Napoli, lancia un siluro albianconero, favorito rispetto agli azzurri per la qualificazione alperorganizzato dalla Fifa. Il Napoli, per staccare il biglietto, ha bisogno

La Salernitana verso Udine, da stasera squadra in ritiro: La Salernitana continua a lavorare in vista della sfida di sabato contro l'Udinese. La squadra campana ha anticipato di 24 ore il ritiro pre gara: da stasera la squadra si ritroverà in un albergo ...ansa

De Giuseppe (Dazn): "Curioso di vedere prestazione del Napoli contro la Juve": A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista Dazn. Di seguito, un estratto ...tuttojuve

Napoli, De Laurentiis scalda l’attesa per la Juventus: “Va esclusa dal Mondiale per club”: per De Laurentiis Juventus va esclusa da Mondiale per club De Laurentiis contro le istituzioni del calcio La proposta di De Laurentiis: calcio gratis per tutti De Laurentiis contro procuratori e ...sport.virgilio