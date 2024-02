De Laurentiis | 'Calcio malato | agenti cancro di questo mondo Mondiale per club? Merita il Napoli | non la Juve'

Aurelio De Laurentiis sul palco del Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, in corso a Londra è stato un fiume in piena. Il presidente ... (tpi)

Napoli, De Laurentiis: “la Juve non merita di giocare il Mondiale per club”: Non solo il futuro del Calcio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha toccato altri argomenti molto interessanti. “Osimhen è un grandissimo giocatore, ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono ...calcioweb.eu

ADL: "Non potrò fermare Osimhen, ma la clausola è alta! Mondiale per Club Lo merita il Napoli, la Juve non andrebbe ammessa! Sulla Superlega...": E non esiste che un arbitro espella un allenatore. Il Calcio sembra una barzelletta per questo”. De Laurentiis ha poi aggiunto un suo pensiero sulla SuperLega: "Sarò favorevole alla Superlega solo se ...tuttonapoli

De Laurentiis: "Osimhen via Vedremo, clausola rescissoria molto alta! Mondiale per club Lo merita il Napoli, la Juve non andrebbe ammessa! Superlega Sì, se democratica": Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal FinancialTimes a Londra. Il presidente del Napoli è s ...msn