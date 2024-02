De Laurentiis al Financial Times | «Il calcio non è sostenibile | finirà per non attrarre più pubblico» VIDEO

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è stato invitato oggi a partecipare al summit delsul business applicato al mondo dello sport e delDesul«Ilé malato. Ma perché é malato? Perché l’economia delè malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. In questo modo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Quindi ogni volta, ad esempio, la Uefa dice, okay, ora in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 38 milioni. Ok, io lo capisco. Ma se tutte le squadre sono indebitate questo vuol dire che questa somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non sarà quasi sicuramente al Mapei Stadium questo pomeriggio per Sassuolo-Napoli, recupero della 21ª giornata ... (ilnapolista)

De Laurentiis al Financial Times: "Il calcio è malato e non sostenibile, le competizioni UEFA non sono più produttive" | VIDEO: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal Financial Times a Londra, iniziato ieri e che si conc ...msn

De Laurentiis: "Il calcio è malato, troppe partite. Tornei UEFA non più produttivi": Il presidente del Napoli è stato intervistato dal giornalista del Financial Times James Fontanella-Khan durante il 'Business of Football Summit' di Londra. Aurelio De Laurentiis ha parlato a Londra ...areanapoli

ADL al Financial Times: "Calcio malato e non sostenibile! Campionati e competizioni Uefa non più produttive...": Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al 'Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times e che si è tenuto oggi a Londra. Il numero uno del club azzurro è ...tuttonapoli