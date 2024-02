De Laurentiis al Financial Times | «Il calcio è malato perché la sua economia è malata»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è stato invitato oggi a partecipare al summit delsul business applicato al mondo dello sport e delDesul«Il. Mal’delcampionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. In questo modo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Quindi ogni volta, ad esempio, la Uefa dice, okay, ora in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 38 milioni. Ok, io lo capisco. Ma se ...

