De Laurentiis al Financial Times | “Calcio malato | non sostenibile | campionati non più produttivi”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non sarà quasi sicuramente al Mapei Stadium questo pomeriggio per Sassuolo-Napoli, recupero della 21ª giornata ... (ilnapolista)

Napoli, De Laurentiis: 'Il calcio è malato. Squadre indebitate, le competizioni UEFA non più produttive': Torna a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è intervenuto nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento che ha av ...calciomercato

De Laurentiis al Financial Times: "Il calcio è malato e non sostenibile, le competizioni UEFA non sono più produttive" | VIDEO: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal Financial Times a Londra, iniziato ieri e che si conc ...msn

De Laurentiis: "Il calcio è malato, troppe partite. Tornei UEFA non più produttivi": Il presidente del Napoli è stato intervistato dal giornalista del Financial Times James Fontanella-Khan durante il 'Business of Football Summit' di Londra. Aurelio De Laurentiis ha parlato a Londra ...areanapoli