Darren Bent nomina l’unica cosa che farebbe licenziare Eddie Howe

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’espertoha condivisoche crede faràdal Newcastle United prima della stagione 2024/25. L’allenatore inglese ha disputato una stagione incredibile la scorsa stagione, guidando il Newcastle in Champions League e raggiungendo la finale della Coppa EFL. Tuttavia, questo potrebbe essere stato raggiunto prima del previsto e ha stabilito un punto di riferimento molto difficile da eguagliare per i Magpies. È stata una stagione difficile pera Tyneside poiché gli infortuni hanno afflitto la sua squadra. Tuttavia, c’è ancora molto per cui giocare, ma l’esperto di talkSPORThato ...