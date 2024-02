Darmian e i suoi gol pesanti | Inter | affiorano dolcissimi ricordi! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’si tiene stretto Matteo. L’esterno dell’ha aperto la cavalcata contro l’Atalanta. Ma l’ex Manchester United – spiega Tuttosport – ha il vizio di segnare pochi ma gol sempre più importanti. STAGIONE – Matteoè diventato il 14esimo nerazzurro a mettere a segno almeno un gol con la maglia dell’. Per l’esterno ex Manchester United è il primo in stagione. Il gol di ieri sera ai danni dell’Atalanta, ha permesso all’di mettere in cassaforte lo scudetto e magari potersi concentrare nuovamente sugli impegni in Champions League. Matteo– ricorda Tuttosport – è l’uomo dei gol scudetto. In mente risubito i ricordi dell’aprile 2021 quando proprio l’esterno era riuscito a segnare l’1-0 decisivo contro ...