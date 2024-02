Darmian dopo de Vrij | quante frecce nell’arco dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A Roma fu Alessandro Bastoni. A Lecce Stefan de. Contro l’Atalanta Matteo. L’Inter, in grado di segnare 67 gol in questo campionato, dimostra di poter andare in gol praticamente con qualsiasi giocatore. MARCATORI DIVERSI – Tra i tanti pregi dell’Inter di questa stagione, uno è sicuramente la capacità di portare in gol praticamente tutti i giocatori. Gli ultimi due esempi più recenti sono Stefan dea Lecce e Matteocontro l’Atalanta, che vanno a unirsi alla lista di difensori-goleador per i nerazzurri che quest’anno conta anche le reti di Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Yann Bisseck. Oltre al solito Lautaro Martinez, arrivato ieri a 23 gol nel suo campionato, l’Inter ha portato in gol -in Serie A – ben quattordici giocatori diversi tra difesa, centrocampo e attacco. Dati pazzeschi, a ...