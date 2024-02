Damsel | ecco il trailer con Millie Bobby Brown del nuovo film fantasy di Netflix

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildi, ilconagguerrita damigella, insieme a Nick Robinson, Ray Winstone e Angela Bassett in arrivo suDopo Stranger Things,è una damigella che non ha bisogno di essere salvata in, ildiretto da Juan Carlos Fresnadillo, di cui è disponibile ilufficiale, in arrivo solo sudall’8 marzo 2024.(foto John Wilson –cast Diretto da Juan Carlos Fresnadillo, il ...

Damsel: Millie Bobby Brown, un drago e le anticipazioni esclusive secondo Juan Carlos Fresnadillo: Sì, credo che una delle cose importanti su cui David e io abbiamo lavorato insieme sia il fatto che, per me, Damsel è una storia emotiva. La musica deve riflettere questo viaggio emotivo, un passaggio ...movieplayer

Damsel: una clip dal film con Millie Bobby Brown: Si intitola Damsel il prossimo film Netflix con protagonista Millie Bobby Brown che ormai ha trovato una vera e propria casa professionale ...cinefilos

Netflix: tutti i migliori film in uscita a marzo 2024, da Damsel a Spaceman: Tanti film in arrivo sulla piattaforma Netflix, pronti ad accontentare tutti i gusti del pubblico. Dall'elaborata trama di Irish Wish, fino a The art of love ...libero