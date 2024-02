Dall’Ue 6milioni di euro nel 2024 per la prevenzione e preparazione a catastrofi naturali

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con una dotazione iniziale di 6 milioni dinel, l’UE sosterrà le autorità di protezione civile dei suoi Stati membri, degli Stati che partecipano al meccanismo di protezione civile dell’Unione, della Georgia e del Kosovo al fine di migliorare la loroalle. La Commissionepea ha inaugurato una fase pilota di 3 anni che prevede l’istituzione di un nuovo strumento di finanziamento per l’assistenza tecnica per progetti, studi e formazione nel settore. La misura incoraggia la condivisione tra paesi delle conoscenze sulla gestione dei rischi di catastrofe. Le attività saranno messe in opera dalla Banca mondiale con un finanziamento della Commissionepea. Janez Lenar?i?, Commissario per la Gestione delle crisi, ha ...

Urso, 'nel dl ex Ilva ok a emendamenti in favore dell'indotto': (ANSA) - ROMA, 29 FEB - Nel decreto ex Ilva "in sede di conversione sono state approvate una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste che ci sono giunte Dall'indotto in queste ...altoadige

Swisscom, l’offerta per Vodafone Italia vista Dalla Svizzera: L’operatore coglie al volo l’occasione: Vodafone Italia è in vendita da settimane, e l’offerta svizzera da 7,6 miliardi di franchi è a priori quella favorita dal gruppo Vodafone ... offerta in fibra ...key4biz

Piazza Affari, 2i Rete Gas avvia il processo di quotazione. Goldman Sachs advisor per l’ipo: Nel 2022 i ricavi della società ammontano a 731,6 milioni di euro con un margine operativo lordo (ebitda) di 502,5 milioni di euro. L’azienda è controllata da F2i, che ne detiene il 63,9%, e ha come ...milanofinanza