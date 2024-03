Dall’Ue 6milioni di euro nel 2024 per la prevenzione e preparazione a catastrofi naturali

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con una dotazione iniziale di 6 milioni dinel, l’UE sosterrà le autorità di protezione civile dei suoi Stati membri, degli Stati che partecipano al meccanismo di protezione civile dell’Unione, della Georgia e del Kosovo al fine di migliorare la loroalle. La Commissionepea ha inaugurato una fase pilota di 3 anni che prevede l’istituzione di un nuovo strumento di finanziamento per l’assistenza tecnica per progetti, studi e formazione nel settore. La misura incoraggia la condivisione tra paesi delle conoscenze sulla gestione dei rischi di catastrofe. Le attività saranno messe in opera dalla Banca mondiale con un finanziamento della Commissionepea. Janez Lenar?i?, Commissario per la Gestione delle crisi, ha ...