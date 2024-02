Dallas vs CF Montreal – probabili formazioni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per la prima volta in quasi tre anni, il CFvisiterà il Toyota Stadium per affrontarein MLS domenica 3 marzo. I Toros hanno iniziato la stagione regolare con una drammatica vittoria per 2-1 sui San Jose Earthquakes, mentre il CFM ha pareggiato 0-0 con l’Orlando City. Il calcio di inizio divs CFè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs CFa che punto sono le due squadreÈ stato un inizio da incubo per la campagna MLS 2024, che si è conclusa con una gioia pura: sabato scorsoè andata in svantaggio dopo soli sei minuti, ma ha vinto grazie a un gol al 94° minuto. Nel 2023, questa squadra è tornata a vincere solo tre partite di regular season ...

FC Dallas vs CF Montreal Prediction: This should be easy for Dallas.: FC Dallas are safe to get another 3 points from the looks of things. CF Montreal just have no clear working system at the moment and they will struggle this season unless something is done.telecomasia

How Tottenham Hotspur could line up against Crystal Palace: The Lilywhites have enjoyed a two-week break from competitive action after going down 2-1 to Wolverhampton Wanderers on February 17, a contest which Pedro Porro (strain) and Destiny Udogie (knee) both ...sportsmole.co.uk

Oilers expressing interest in Canadiens defenceman David Savard: report: The Montreal Canadiens aren't eager to trade David Savard, but they have plenty of teams expressing interest, including the Edmonton Oilers.dailyhive