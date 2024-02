Dalla Sardegna segnali per l’Italia e per l’Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 27 febbraio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Uno scrutinio col fiatone e al cardiopalmo, un duello onorevole per chi vince e per chi perde. A 1718 sezioni scrutinate (sono inadempienti 126 su 1844),i due candidati governatori che si avviano al fotofinish, sono così sostanzialmente appaiati: Alessandra Todde (5Stelle-Pd) 45,4 per cento; Paolo Truzzo (Centrodestra) 45. La lentezza dello scrutinio tiene sospesi giudizi e valutazioni. La conclusione del “duello sardo” vale ora per tutti come attendibile previsione dei chiarimenti che, in Italia, dovranno essere fatti sia all’interno della maggioranza governativa così come per le collocazioni prossime, da parte di meloniani, leghisti e tajanei nel nuovo Parlamento che verrà eletto a giugno. Gli ultimi sondaggi sono concordi nel sottolineare il ...