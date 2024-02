Dal volley alla corsa Il coach Caliendo diventa ’maratoneta’ e si migliora a Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nello(foto)della Clai l’ha fatto di nuovo. Dopo avere corso la mezza maratona di Ravenna a novembre, domenica ha partecipatoCity Half Marathon mischiandosi agli altri 6.000 runner., approfittando della sosta campionato, è sceso nella sua città per correre ed èto: a Ravenna aveva corso in 1h52’51“. Stavolta le cose sono andate meglio con il cronometro a 1h45’44’’. La gara vinta da Brian Kwemoi (59’26’’) davanti Anthony Kimtai (59’45’’) e Bernard Kipkurui Biwott (59’47’’), è partita da via Kennedy a Fuorigrotta dove era previsto anche l’arrivo: "Il fascino di– commenta– è sempre unico anche con il clima nuvoloso, la vista del Vesuvio incanta sempre. C’erano tantissimi stranieri in linea con ...