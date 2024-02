Dal “campo giusto” al “campo alternativo” | Pd-M5S litigano pure sul nome

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo lo striminzito successo ottenuto in Sardegna dall’alleanza giallo-rossa, è già cominciata la competizione tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la supremazia del cosiddettolargo. Tant’è che il leader dei grillini Giuseppe Conte è partito in tromba con uno slogan a dir poco dirompente. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’avvocato del popolo ha voluto precisare che in “Sardegna non è stata la vittoria dellargo, ma del”. In tal modo, egli ha voluto rimarcare quella che a caldo, presente Elly Schlein e la neo presidente della Sardegna, Alessandra Todde, era sembrata a tutti una semplice battuta umoristica. Invece, a quanto pare, Conte ha deciso di fare sul serio, a cominciare dal suo sigillo sulla denominazione ...