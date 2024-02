Dakota Fanning protagonista dell' horror Vicious

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Paramount Pictures ha annunciato il nuovo, interpretato dae diretto da Bryan Bertino.sarà ladel prossimodi Bryan Bertino,interpreterà una giovane donna che riceve uno strano regalo da un visitatore notturno e si rende conto di dover lottare per la propria vita dopo essere scivolata in un'inquietante trappola. Lo studio ha fissato l'uscita del film per l'8 agosto 2025. Bertino ha già diretto The Dark and the Wicked e il successo di genere The Strangers. Atlas Entertainment e Richard Suckle (American Hustle, Wonder Woman, Suicide Squad) producono. Melinda Whitaker sarà produttrice esecutiva.