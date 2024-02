Dakota Fanning in Vicious | nuovo horror del regista di The Strangers

(Di giovedì 29 febbraio 2024)interpreterà la protagonista di, ildiretto da Bryan Bertino, celebre per aver realizzato The. Paramount Pictures si occuperà della produzione e distribuzione del titolo. L’attrice vestirà i panni di una giovane donna che riceve uno strano regalo da un visitatore notturno e si rende subito conto di dover lottare per la propria vita dopo essere scivolata in un’inquietante “tana di coniglio” contenuta nel regalo.in The Watchers – fonte: New LineLo studio ha fissato l’uscita diper l’8 agosto 2025. A produrre il progetto saranno anche Atlas Entertainment e Richard Suckle (American Hustle, Wonder Woman, Suicide Squad). Il progetto è uno dei tanti in cantiere per ...

Nelle ultime ore è uscito il trailer italiano di The Watchers , opera prima di Ishana Night Shyamalan e ispirata al romanzo di A.M. Shine. Prodotto dalla ... (screenworld)

The Watchers: non avete capito niente dal trailer Niente paura, c'è il libro: Night Shyamalan, con protagonista la star di Man on Fire Dakota Fanning. Il blockbuster sarà in sala dal 7 giugno.Mina viene trascinata in una struttura Di cosa parla la trama Non proseguite nella ...cinema.everyeye

Vicious, scoprite il nuovo inquietante horror con protagonista Dakota Fanning: Paramount Pictures produrrà un nuovo lungometraggio horror dal titolo Vicious e interpretato dalla star di Man on Fire e La guerra dei mondi Dakota Fanning, per la regia di Bryan Bertino. L'uscita del ...cinema.everyeye

The Watchers, primo film horror di una figlia d’arte: Dakota Fanning, protagonista della pellicola, si trova con l’auto in panne nei pressi di un bosco in Irlanda, dove si ritrova intrappolata in un bunker in cui scoprirà che forze soprannaturali mietono ...news.fidelityhouse.eu