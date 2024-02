Daino | «Inter | perfetti come il Napoli Sottolineo una cosa»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Daniele, ex giocatore, nel corso della puntata di ieri sera di Sportitalia Mercato, ha parlato del roboante poker che l’di Simone Inzaghi ha rifilato all’Atalanta.– Daniele, ex difensore di Bologna e Milan, negli studi di Sportitalia, ha commentato la vittoria dell’di ieri sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: «C’è poco da dire su questa squadra, perfettaildello scorso anno. Di questava sottolineata una. Ha perso cinque titolare tra cui Lukaku, Brozovic, Skriniar, Onana e Dzeko. Ne ha cambiati cinque di titolari, non è semplice far bene con tutti questi cambi. Sono una squadra perfetta perha impostato Inzaghi la ...

L’Inter ha sbagliato pochissimo in campionato, il cammino fino ad ora è quasi perfetto. Daniele Daino però lancia l’allarme in un reparto su Sportitalia. UN ... (inter-news)

Daniele Daino , ex difensore del Bologna, nel corso della puntata di Sportitalia Mercato, ha parlato anche del derby d’Italia andato in scena domenica sera a ... (inter-news)

Daniele Daino fa i complimenti su Sportitalia all’Inter per il gioco espresso ed anche per i risultati ottenuti nell’ultimo anno di campionato e non solo. ... (inter-news)

L’Inter vuole fare 11… +12! E in un dato è inarrivabile (in Europa) - CdS: Grazie agli sforzi congiunti della Commissione Europea e delle autorità degli Stati membri dell’UE, queste alghe possono ora essere commercializzate come alimenti o integratori alimentari. L’Europa ...informazione

Inter, ora stop all’asterisco! Con una consapevolezza diversa dal passato | OneFootball: L’Inter dopodomani toglierà finalmente l’asterisco dalla classifica, con il recupero contro l’Atalanta. La capolista ci arriva molto meglio rispetto all’altra volta e adesso va dato il colpo decisivo.onefootball

Daino: «Tutti vorrebbero essere al livello dell’Inter. Uno spettacolo!»: ROMA (ITALPRESS) – “Il fenomeno migratorio è un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità, come Unione, di assumere come compito comune per trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno ...informazione