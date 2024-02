(Di giovedì 29 febbraio 2024) Già circolano i primi nomi dei possibili candidati alle comunali didel 2026. Questa volta lasembra decisa a non farsi trovare impreparata, come alle precedenti elezioni. E intanto il centrosinistra che fa?

Da Geronimo La Russa a Urbano Cairo: la destra pensa già al candidato sindaco a Milano dopo Sala: È per questo che il secondo nome che si vocifera è quello di Geronimo La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio (no, non quello indagato dalla Procura per violenza sessuale). Presidente ...fanpage

Secondo Majorino il figlio di La Russa (Geronimo) si candiderà a sindaco di Milano: Mancano ancora più di due anni alle elezioni comunali di Milano, ma secondo Pierfrancesco Majorino (Pd) sarà Geronimo La Russa il prossimo candidato del centrodestra. “Un conoscente della destra ...milanotoday

Milano, Bestetti(Fdi): G.La Russa candidato Chiacchiere da bar: Milano, 28 feb. (askanews) – “Oggi il consigliere regionale Majorino ci ha tenuto a renderci partecipi di una chiacchiera che ha sentito in qualche circolo di comari milanesi, o forse dal parrucchiere ...askanews