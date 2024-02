Da Garanzia Campania Bond a Basket Eque | nuove opportunità per le imprese campane

(Di giovedì 29 febbraio 2024)2 e Nuovo Fondo Crescita: i nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo campano promossi dalla Regionesaranno i protagonisti dell’evento organizzato per lunedì 4 marzo 2024 alle ore 15.00 a Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri, 58) dall’Unione Industriali di Napoli, in collaborazione con Sviluppo. Dopo i saluti di Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali Napoli, e di Antonio Marchiello, Assessore alle Attività produttive e al Lavoro Regione, a illustrare le misure sarà il Presidente di Sviluppo, Mario Mustilli. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Carbonara, Responsabile Alternative Financing – Cassa Depositi e Prestiti; Lorenzo Coletta, Responsabile Special Deal e Finanza ...

Bmw R 1250 GS (2021 - 24) usata a Napoli: Motoshop 2000 propone: Bmw r 1250 gs Proprietari: 1 Km: 24536 Immatricolato: 04/2022 Garanzia: casa madre Accessori ... Possibilità di polizze RCA , furto incendio a costi vantaggiosi per la Campania: ...moto

Protezione civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione ai Corsi di Aggiornamento per DOS in Regione Campania: Il servizio digitale di iscrizione ai corsi della Protezione Civile è stato implementato in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di ...regione.campania

Bmw F 850 GS (2018 - 20) usata a Napoli: Motoshop 2000 propone: Bmw f 850 gs Proprietari: 2 Km: 64561 Immatricolato: 11/2018 Garanzia: 12 mesi Accessori ... Possibilità di polizze RCA , furto incendio a costi vantaggiosi per la Campania: ...moto