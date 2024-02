(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos Salute) - Lea X, ildel, il dolore alla cervicale, l'ernia del disco. Glihanno passato in rassegna la 'top 10' deidella specialità da sfatare. Credenze e luoghi comuni che oggi sono superati. "False credenze e luoghi comuni in ambito

Da gambe a X a gomito del tennista, ortopedici sfatano 'top 10' falsi miti: Roma, 29 feb. (Adnkronos Salute) - Le gambe a X, il gomito del tennista, il dolore alla cervicale, l'ernia del disco. Gli ortopedici hanno passato in rassegna la 'top 10' dei miti della specialità da ...notizie.tiscali

Ortopedia. La “top 10” dei miti da sfatare, tra luoghi comuni e false credenze. I chiarimenti della Siot: E quante volte abbiamo pensato di avere “il gomito del tennista” o ci saremo vergognati per le nostre insopportabili “gambe a x”. Ebbene, affermazioni come queste, in realtà, non trovano riscontro dal ...quotidianosanita

Dalle gambe a X al gomito del tennista, ecco la top 10 dei falsi miti: Le gambe a X, il gomito del tennista, il dolore alla cervicale, l'ernia del disco. Gli ortopedici hanno passato in rassegna la 'top 10' dei miti della specialità da sfatare. Credenze e luoghi comuni ...adnkronos