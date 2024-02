Da Città Alta alle Due Torri | Freuler ritrova l’Atalanta tra passato | presente e Champions League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il primo ritorno a Bergamo da avversario di Remoin vista di Atalanta Bologna: daDuesempre da protagonista Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Soprattutto quando si tratta di Remodove a due anni dal suo addio alnon ha perso tempo a riscrivere un’altra storia più o meno simile: soprattutto in quel calcio provinciale da medio-classifica in grado di far trascinare non soltanto i 20 mila spettatori dello stadio, ma persino unaintera. Da Piazza Papa Giovanni a Piazza Maggiore, daalla Madonna di San Luca, dai casoncellitagliatelle, dal nerazzurro al rossoblu che ha consacrato tantissimi campioni e ...