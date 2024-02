Cruciani | “Vannacci come Navalny | serve una ribellione”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito commentando la sospensione del generale: “La notizia è vergognosa. Quello che abbiamo sentito in queste ore dovrebbe meritare una. Precisiamo subito: io l’ho visto una sola volta vita mia e ci saremmo sentiti al telefono tre volte quindi non ho alcun legame, ho solo una stima perché una persona che ha il coraggio di esprimere le proprie idee. È una persona che dice quello che pensa; alcune cose le condivido, mentre altre no. Sto parlando di un funzionario dello Stato dell’Esercito che di nome fa Roberto e di cognome fa. Ci dovremmo tutti ribellare all’accerchiamento che gli stanno facendo. Peggio di un tiro al piccione, anzi di un tiro al. La situazione sta diventando anche pericolosa. Nell’accusa di ...