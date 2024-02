Crosetto in Difesa… dei soldi per la spesa militare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “La strada da percorrere è ancora lunga ma un passo indietro adesso sarebbe un errore strategico e politico oltre che un tradimento delle legittime aspirazioni del popolo ucraino per la sua indipendenza”. A dirlo è il ministro della Difesa, Guido, durante il question time alla Camera di ieri. Un intervento a tutto tondo in cui il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha spiegato la sua teoria secondo cui “l’aumento delle spese per la Difesa non è segno di un orientamento bellicistica ma di un investimento in pace e stabilità”. Il ministro della Difesasi lamenta: bisogna aumentare la. La sinistra insorge e chiede di destinare più fondi a Sanità e scuola “La nostra economia si difende anche prevenendo gli attacchi degli Houthi in Mar Rosso, questo lo si fa con delle navi militari, purtroppo, ...