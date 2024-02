Cristiano Ronaldo squalificato una partita e multato dopo il gestaccio ai tifosi avversari in Arabia

È scattata l’indagine del Comitato disciplinare della Federcalcio Saudita dopo l’esultanza di Cristiano Ronaldo che ha fatto scandalo in Arabia Saudita . ... (open.online)

Attesa per oggi la decisione della federazione araba sulla punizione a Cristiano Ronaldo dopo la sua esultanza oscena contro l’Al Shabab In Arabia Saudita ... (calcionews24)

Cristiano Ronaldo rischia una squalifica di due giornate in Arabia Saudita dopo l'indagine per il gestaccio ai tifosi avversari.Continua a leggere (fanpage)

‘Esultanza immorale’: Cristiano Ronaldo squalificato per una partita dopo il gesto osceno contro i tifosi avversari che inneggiavano a Messi: Il video è diventato virale, scatenando la reazione del Comitato disciplinare ed etico della Federcalcio saudita ...repubblica

Vinceva le Champions con CR7, ora marcisce in panca | Giuntoli, colpo epocale per giugno: arriva per due spicci: Giuntoli piazza il super colpo e fa felice Allegri. La Juventus prende l'ex compagno di Cristiano Ronaldo. Arriverà a giugno.dotsport

Mourinho ricorda un addio che lo ha fatto piangere: il retroscena con Cristiano: "Mi chiamò Mendes, Ronaldo era distrutto" Una sconfitta che gettò nello sconforto non solo Mourinho ma anche Cristiano Ronaldo: "Mentre tornavo a casa mi è arrivò la chiamata di Mendes: "Fammi un ...corrieredellosport