Cristiano Ronaldo squalificato | una giornata dopo il gesto volgare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E’ arrivato il provvedimento nei confronti di. Il calciatore portoghese è statoper un turnoiloffensivo durante una partita dell’Al Nassr nella Saudi Pro League. Il provvedimento è stato annunciato a Riyadh. Il calciatore ex Juventus ha perso la testai cori dei tifosi ospiti a favore di Messi: il portoghese si è prima messo la mano all’orecchio e poi si è lasciato andare ad un. CR7 salterà la partita di campionato dell’Al-Nassr in casa contro l’Al-Hazm stasera e dovrà pagare una multa di 20.000 riyal sauditi (5.333 dollari) all’Al-Shabab, per coprire le spese sostenute dal club che ha presentato la denuncia, più metà dell’importo alla federazione.