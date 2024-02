Cristiano Ronaldo | arriva la squalifica | ecco quanto starà fuori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’esultanza polemica dell’ex Real Madrid e Juventus costa cara. Inutili le giustificazioni: stop e ammenda Guai in vista per. L’asso portoghese è statoto dopo il gesto provocatorio all’indirizzo dei tifosi avversari. Un comportamento che la federazione non ha gradito. Per il lusitano un turno di stop e una multa di 20.000 rival sauditi ovvero 5.333 dollari verso l’Al-Shabab, coprendole spese sostenute per la denuncia e versando la restante metà alla federazione. CR7 salterà quindi la gara casalingo del suo Al-Nassr contro l’Al-Hazm. Fonti locali riportano che il giocatore si era giustificando, spiegando che quel gesto era molto comune in Europa, ma questo non è servito a nulla.